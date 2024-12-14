Російські загарбники втратили за добу 1 тис. 40 осіб, фото: «Ритуал МСК»

https://racurs.ua/ua/n202150-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-40-osib-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили близько 761 тис. 160 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 40 осіб. Про це сьогодні, 14 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

9 тис. 539 танків;

19 тис. 675 бойових броньованих машин;

21 тис. 102 артилерійські системи;

1 тис. 253 РСЗВ;

1 тис. 23 одиниці засобів ППО;

369 літаків;

329 гелікоптерів;

20 тис. 229 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

2 тис. 861 крилату ракету;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

31 тис. 217 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 644 одиниці спеціальної техніки.