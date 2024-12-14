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Російські загарбники втратили за добу 1 тис. 40 осіб, фото: «Ритуал МСК»

Російська армія за добу втратила 1 тис. 40 осіб (ІНФОГРАФІКА)

14 гру 2024, 09:46
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили близько 761 тис. 160 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 40 осіб. Про це сьогодні, 14 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 539 танків;
  • 19 тис. 675 бойових броньованих машин;
  • 21 тис. 102 артилерійські системи;
  • 1 тис. 253 РСЗВ;
  • 1 тис. 23 одиниці засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 329 гелікоптерів;
  • 20 тис. 229 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 861 крилату ракету;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 31 тис. 217 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 644 одиниці спеціальної техніки.

Дані, щодо збитих під час вчорашнього масованого удару ракет та БпЛА будуть внесені після відповідних уточнень, — зазначають у Генштабі.

Джерело: Ракурс


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