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Ракурс
Рашисты любой ценой пытаются овладеть Кураховым, фото: «Вільне радіо»

Российские ДРГ пытаются попасть в Курахово под видом гражданских — Генштаб

15 дек 2024, 20:40
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Курахівський напрямок залишається одним із найгарячіших на всьому фронті російсько-української війни.


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Українські військові тут дають відсіч окупантам, які мають значну перевагу в особовому складі та техніці, атакують за підтримки артилерії й авіації. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що від початку сьогоднішньої доби, 15 грудня, в районі Курахового відбулося 10 боєзіткнень. У прагненні за будь-яку ціну оволодіти Кураховим противник проводить активні штурмові дії на південно-східній околиці міста. При цьому ворог намагається захопити дорожню розв’язку і квартал багатоквартирної забудови в його південній частині.

З цією метою, а також у цілях захоплення важливих адміністративних та промислових об'єктів й споруд, розташованих у центральній частині міста, намагається інфільтрувати диверсійно-розвідувальні групи, — зазначили у Генштабі. Зафіксовані випадки використання ДРГ під виглядом цивільних осіб. З метою запобігання таким діям противника Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи.

У Генштабі також наголошують, що росія разом із наступом своїх військ на землі активно реалізує спеціальні операції в інформаційному просторі.

Так, на підтримку реалізації завдань курахівської операції, противник поширює спотворену інформацію про ситуацію в місті. Тому, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте офіційним джерелам. Вірте ЗСУ! — наголосили у Генштабі.

Источник: Ракурс


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