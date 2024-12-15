Російські ДРГ намагаються потрапити до Курахового під виглядом цивільних — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n202205-rosiyski-drg-namagautsya-potrapyty-do-kurahovogo-pid-vyglyadom-cyvilnyh-genshtab.htmlРакурс
Курахівський напрямок залишається одним із найгарячіших на всьому фронті російсько-української війни.
Українські військові тут дають відсіч окупантам, які мають значну перевагу в особовому складі та техніці, атакують за підтримки артилерії й авіації. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що від початку сьогоднішньої доби, 15 грудня, в районі Курахового відбулося 10 боєзіткнень. У прагненні за будь-яку ціну оволодіти Кураховим противник проводить активні штурмові дії на південно-східній околиці міста. При цьому ворог намагається захопити дорожню розв’язку і квартал багатоквартирної забудови в його південній частині.
З цією метою, а також у цілях захоплення важливих адміністративних та промислових об'єктів й споруд, розташованих у центральній частині міста, намагається інфільтрувати диверсійно-розвідувальні групи, — зазначили у Генштабі. Зафіксовані випадки використання ДРГ під виглядом цивільних осіб. З метою запобігання таким діям противника Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи.
У Генштабі також наголошують, що росія разом із наступом своїх військ на землі активно реалізує спеціальні операції в інформаційному просторі.
Так, на підтримку реалізації завдань курахівської операції, противник поширює спотворену інформацію про ситуацію в місті. Тому, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте офіційним джерелам. Вірте ЗСУ! — наголосили у Генштабі.