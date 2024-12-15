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«Военный билет» в «Резерв+» временно не будет обновляться, фото: Минобороны Украины

Минобороны предупреждает о технических работах в реестре «Оберіг», которые повлияют на «Резерв+"

15 дек 2024, 21:26
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Міноборони України попереджає про технічні роботи в реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг», які триватимуть завтра, 16 грудня, з 00.00 до 06.00.


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Оновлення електронного військового документа у застосунку Резерв+ може бути тимчасово недоступним, — зазначається у Telegram-каналі відомства.

У зв’язку з цим Міноборони рекомендує заздалегідь завантажити PDF електронного військового документа.

По завершенню технічних робіт усі сервіси працюватимуть у штатному режимі, — додали в міністерстві.

Источник: Ракурс


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