Міноборони попереджає про технічні роботи в реєстрі «Оберіг», які вплинуть на «Резерв+"

«Військовий квиток» у «Резерв+» тимчасово не оновлюватиметься, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n202207-minoborony-poperedjaie-pro-tehnichni-roboty-v-reiestri-oberig-yaki-vplynut-na-rezerv.html

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Міноборони України попереджає про технічні роботи в реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг», які триватимуть завтра, 16 грудня, з 00.00 до 06.00.

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Оновлення електронного військового документа у застосунку Резерв+ може бути тимчасово недоступним, — зазначається у Telegram-каналі відомства.

У зв’язку з цим Міноборони рекомендує заздалегідь завантажити PDF електронного військового документа.