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Ракурс
«Військовий квиток» у «Резерв+» тимчасово не оновлюватиметься, фото: Міноборони України

Міноборони попереджає про технічні роботи в реєстрі «Оберіг», які вплинуть на «Резерв+"

15 гру 2024, 21:26
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Міноборони України попереджає про технічні роботи в реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг», які триватимуть завтра, 16 грудня, з 00.00 до 06.00.


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Оновлення електронного військового документа у застосунку Резерв+ може бути тимчасово недоступним, — зазначається у Telegram-каналі відомства.

У зв’язку з цим Міноборони рекомендує заздалегідь завантажити PDF електронного військового документа.

По завершенню технічних робіт усі сервіси працюватимуть у штатному режимі, — додали в міністерстві.

Джерело: Ракурс


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