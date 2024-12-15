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Міноборони попереджає про технічні роботи в реєстрі «Оберіг», які вплинуть на «Резерв+"https://racurs.ua/ua/n202207-minoborony-poperedjaie-pro-tehnichni-roboty-v-reiestri-oberig-yaki-vplynut-na-rezerv.htmlРакурс
Міноборони України попереджає про технічні роботи в реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг», які триватимуть завтра, 16 грудня, з 00.00 до 06.00.
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Оновлення електронного військового документа у застосунку Резерв+ може бути тимчасово недоступним, — зазначається у Telegram-каналі відомства.
У зв’язку з цим Міноборони рекомендує заздалегідь завантажити PDF електронного військового документа.
По завершенню технічних робіт усі сервіси працюватимуть у штатному режимі, — додали в міністерстві.
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