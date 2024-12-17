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Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 600 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n202240-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-600-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили близько 765 тис. 110 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 600 осіб. Про це сьогодні, 17 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 567 танків;
- 19 тис. 751 бойову броньовану машину;
- 21 тис. 159 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 256 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 25 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 329 гелікоптерів;
- 20 тис. 406 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 943 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 31 тис. 550 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 650 одиниць спеціальної техніки.
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