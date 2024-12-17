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Рашисты за сутки потеряли 1600 человек

Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 600 человек (ИНФОГРАФИКА)

17 дек 2024, 08:56
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили близько 765 тис. 110 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 600 осіб. Про це сьогодні, 17 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 567 танків;
  • 19 тис. 751 бойову броньовану машину;
  • 21 тис. 159 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 256 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 25 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 329 гелікоптерів;
  • 20 тис. 406 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 943 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 31 тис. 550 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 650 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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