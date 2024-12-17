Рашисти за добу втратили 1600 осіб

https://racurs.ua/ua/n202240-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-600-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили близько 765 тис. 110 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 600 осіб. Про це сьогодні, 17 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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