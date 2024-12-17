Законопроект о множественном гражданстве Рада поддержала в первом чтении

В Украине могут ввести множественное гражданство

https://racurs.ua/n202252-zakonoproekt-o-mnojestvennom-grajdanstve-rada-podderjala-v-pervom-chtenii.html

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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 17 грудня, підтримала за основу законопроект № 11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні.

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За відповідне рішення проголосували 247 народних обранців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

До другого читання мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців, — зазначив він. — Також доручили окремим голосуванням (150 голосів) запитати думку Конституційного суду щодо закону.

Ініціатором законопроекту є президент Володимир Зеленський.