Законопроект про множинне громадянство Рада підтримала у першому читанні

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В Україні можуть запровадити множинне громадянство
Законопроект про множинне громадянство Рада підтримала у першому читанніhttps://racurs.ua/ua/n202252-zakonoproekt-pro-mnojynne-gromadyanstvo-rada-pidtrymala-u-pershomu-chytanni.htmlРакурс
Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 17 грудня, підтримала за основу законопроект № 11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні.
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За відповідне рішення проголосували 247 народних обранців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
До другого читання мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців, — зазначив він. — Також доручили окремим голосуванням (150 голосів) запитати думку Конституційного суду щодо закону.
Ініціатором законопроекту є президент Володимир Зеленський.
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