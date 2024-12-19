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Ракурс
В «Резерв+» произошел сбой, фото: Андрей Цаплиенко

В «Резерв+" произошел технический сбой — Минобороны

19 дек 2024, 12:44
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У мобільному застосунку «Резерв+" стався технічний збій, через який тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями.


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Про це сьогодні, 19 грудня повідомила прес-служба Міноборони.

Міноборони перепрошує за незручності. Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку. Впродовж декількох годин доступ до Резерв+ повернеться, — запевнили у відомстві.

Нагадаємо, у жовтні у «Резерв+" стався збій, внаслідок якого користувачам дали «відстрочку до кінця мобілізації».

Источник: Ракурс


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