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Ракурс
У «Резерв+» стався збій, фото: Андрій Цаплієнко

У «Резерв+" стався технічний збій — Міноборони

19 гру 2024, 12:44
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У мобільному застосунку «Резерв+" стався технічний збій, через який тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями.


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Про це сьогодні, 19 грудня повідомила прес-служба Міноборони.

Міноборони перепрошує за незручності. Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку. Впродовж декількох годин доступ до Резерв+ повернеться, — запевнили у відомстві.

Нагадаємо, у жовтні у «Резерв+" стався збій, внаслідок якого користувачам дали «відстрочку до кінця мобілізації».

Джерело: Ракурс


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