У «Резерв+» стався збій, фото: Андрій Цаплієнко

https://racurs.ua/ua/n202313-u-rezerv-stavsya-tehnichnyy-zbiy-minoborony.html

Ракурс

У мобільному застосунку «Резерв+" стався технічний збій, через який тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями.

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Про це сьогодні, 19 грудня повідомила прес-служба Міноборони.

Міноборони перепрошує за незручності. Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку. Впродовж декількох годин доступ до Резерв+ повернеться, — запевнили у відомстві.

Нагадаємо, у жовтні у «Резерв+" стався збій, внаслідок якого користувачам дали «відстрочку до кінця мобілізації».