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Масштабный пожар в складском помещении Киевской области, фото: ГСЧС

«Сільпо» потеряло склад с товарами на 400 млн грн в результате утренней атаки беспилотников

20 дек 2024, 21:55
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Внаслідок атаки російських безпілотників у ніч на сьогодні, 20 грудня, був зруйнований один зі складів мережі «Сільпо», на якому зберігалася заморожена продукція.


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Люди внаслідок російської атаки по складу не постраждали. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Fozzy Group, котра управляє мережею «Сільпо».

Пожежа знищила товарів на суму понад 400 млн грн, — зазначили у компанії й додали, що зараз працюють над переналаштуванням логістики.

Нагадаємо, сьогодні у Бориспільському районі Київщині сталося загоряння складського приміщення площею 15 тис. кв. м. До гасіння залучилися 72 рятувальника та 24 одиниці техніки.

Источник: Ракурс


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