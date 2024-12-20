Масштабна пожежа у складському приміщенні на Київщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n202362-silpo-vtratylo-sklad-z-tovaramy-na-400-mln-grn-vnaslidok-rankovoyi-ataky-bezpilotnykiv.html

Ракурс

Внаслідок атаки російських безпілотників у ніч на сьогодні, 20 грудня, був зруйнований один зі складів мережі «Сільпо», на якому зберігалася заморожена продукція.

.

Люди внаслідок російської атаки по складу не постраждали. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Fozzy Group, котра управляє мережею «Сільпо».

Пожежа знищила товарів на суму понад 400 млн грн, — зазначили у компанії й додали, що зараз працюють над переналаштуванням логістики.

Нагадаємо, сьогодні у Бориспільському районі Київщині сталося загоряння складського приміщення площею 15 тис. кв. м. До гасіння залучилися 72 рятувальника та 24 одиниці техніки.