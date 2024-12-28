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Ракурс
Владимир Зеленский, скриншот видео

Работаем с другими соседями в ЕС — Зеленский об угрозах Фицо по электричеству

28 дек 2024, 19:19
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Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні сьогодні, 28 грудня, повідомив, що провів розмови з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та міністром енергетики Германом Галущенком.


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Заслухав деталі по імпорту електрики з Євросоюзу в Україну через Словаччину — близько 19% у загальному обсязі. Працюємо з іншими сусідами в ЄС, — зазначив він, коментуючи погрози прем'єра Словаччини Роберта Фіцо припинити постачання електрики.

За словами Зеленського, він доручив урядовцям робити разом з Єврокомісією та усіма партнерами України у Європі все, щоб зберегти стабільність обʼєднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил.

Що б там путін не сказав Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильніше, ніж звʼязки того чи іншого персонажа з Москвою, — наголосив він.

Источник: Ракурс


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