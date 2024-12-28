Работаем с другими соседями в ЕС — Зеленский об угрозах Фицо по электричествуhttps://racurs.ua/n202609-rabotaem-s-drugimi-sosedyami-v-es-zelenskiy-ob-ugrozah-fico-po-elektrichestvu.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні сьогодні, 28 грудня, повідомив, що провів розмови з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та міністром енергетики Германом Галущенком.
Заслухав деталі по імпорту електрики з Євросоюзу в Україну через Словаччину — близько 19% у загальному обсязі. Працюємо з іншими сусідами в ЄС, — зазначив він, коментуючи погрози прем'єра Словаччини Роберта Фіцо припинити постачання електрики.
За словами Зеленського, він доручив урядовцям робити разом з Єврокомісією та усіма партнерами України у Європі все, щоб зберегти стабільність обʼєднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил.
Що б там путін не сказав Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильніше, ніж звʼязки того чи іншого персонажа з Москвою, — наголосив він.