Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n202609-rabotaem-s-drugimi-sosedyami-v-es-zelenskiy-ob-ugrozah-fico-po-elektrichestvu.html

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Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні сьогодні, 28 грудня, повідомив, що провів розмови з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та міністром енергетики Германом Галущенком.

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Заслухав деталі по імпорту електрики з Євросоюзу в Україну через Словаччину — близько 19% у загальному обсязі. Працюємо з іншими сусідами в ЄС, — зазначив він, коментуючи погрози прем'єра Словаччини Роберта Фіцо припинити постачання електрики.

За словами Зеленського, він доручив урядовцям робити разом з Єврокомісією та усіма партнерами України у Європі все, щоб зберегти стабільність обʼєднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил.