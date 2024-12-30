Пограничники уничтожили ряд техники рф в Луганской области. Фото: ГПСУ

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Позиції російських окупантів у Луганській області були успішно атаковані українськими прикордонниками.

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Точна робота бійців зі складу бригади «Помста» призвела до знищення значної кількості російської техніки та боєприпасів. Росіяни втратили танк, дві артилерійські гармати, склад боєприпасів, 15 одиниць автотранспорту російських військ. Про це Державна прикордонна служба України 30 грудня повідомила у Telegram.

Нагадаємо, нещодавно український розвідувально-ударний безпілотний комплекс «Фенікс» знищив значну кількість ворожої техніки та інфраструктури на Куп’янському напрямку. Внаслідок роботи бійців з бригади «Помста» ворог втратив два танки, бойову машину піхоти БМП-2, три багатоцільові транспортери МТ-ЛБ, бронетранспортер та систему зв’язку.