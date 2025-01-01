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Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 250 человек, фото: Vologda Poisk
Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 250 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n202708-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-250-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 790 тис. 800 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 250 осіб. Про це сьогодні, 1 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 672 танків;
- 20 тис. 43 бойові броньовані машини;
- 21 тис. 532 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 256 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 32 одиниці засобів ППО;
- 369 літаків;
- 330 гелікоптерів;
- 21 тис. 131 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 3 три крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 32 тис. 675 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 672 одиниці спеціальної техніки.
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