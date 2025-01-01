Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти за добу втратили 1 тис. 250 осіб, фото: Vologda Poisk
Російська армія за добу втратила 1 тис. 250 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n202708-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-250-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 790 тис. 800 осіб.
.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 250 осіб. Про це сьогодні, 1 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 672 танків;
- 20 тис. 43 бойові броньовані машини;
- 21 тис. 532 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 256 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 32 одиниці засобів ППО;
- 369 літаків;
- 330 гелікоптерів;
- 21 тис. 131 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 3 три крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 32 тис. 675 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 672 одиниці спеціальної техніки.
«Такої солідарності з Україною я не пригадую ніколи, навіть у 2014 році», — депутат Європарламенту Дайніус Жалімас
Племінниця за дядька — відповідає, або Новітня практика антикоррупціонерів щодо юросіб
ВАКС зважує досягнення викривача Кубракова і 91 детектива НАБУ
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...