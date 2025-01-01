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Ракурс
Рашисти за добу втратили 1 тис. 250 осіб, фото: Vologda Poisk

Російська армія за добу втратила 1 тис. 250 осіб (ІНФОГРАФІКА)

1 січ 2025, 08:58
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 790 тис. 800 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 250 осіб. Про це сьогодні, 1 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 672 танків;
  • 20 тис. 43 бойові броньовані машини;
  • 21 тис. 532 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 256 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 32 одиниці засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 330 гелікоптерів;
  • 21 тис. 131 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 3 три крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 32 тис. 675 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 672 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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