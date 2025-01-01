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Силы ПВО Украины в ночь на 1 января сбили 63 российских беспилотника, инфографика: Воздушные силы
63 вражеских беспилотника сбили в ночь на 1 января (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n202711-63-vrajeskih-bespilotnika-sbili-v-noch-na-1-yanvarya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 січня (із 20.30 31 грудня) атакували Україну загалом 111 ударними БпЛА типу «Шахед» та безпілотниками інших типів.
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Запуски здійснювалися з районів окупованого Криму та російських Брянська, Орла й Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що станом на 09.30:
- підтверджено збиття 63 «Шахедів» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях;
- через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків);
- два безпілотники полетіли у росію та Білорусь.
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