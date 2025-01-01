Сили ППО України в ніч на 1 січня збили 63 російські безпілотники, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n202711-63-voroji-bezpilotnyky-zbyly-v-nich-na-1-sichnya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 січня (із 20.30 31 грудня) атакували Україну загалом 111 ударними БпЛА типу «Шахед» та безпілотниками інших типів.

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Запуски здійснювалися з районів окупованого Криму та російських Брянська, Орла й Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на 09.30: