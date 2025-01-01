Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сили ППО України в ніч на 1 січня збили 63 російські безпілотники, інфографіка: Повітряні сили

63 ворожі безпілотники збили в ніч на 1 січня (ІНФОГРАФІКА)

1 січ 2025, 10:39
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 січня (із 20.30 31 грудня) атакували Україну загалом 111 ударними БпЛА типу «Шахед» та безпілотниками інших типів.


.

Запуски здійснювалися з районів окупованого Криму та російських Брянська, Орла й Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на 09.30:

  • підтверджено збиття 63 «Шахедів» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях;
  • через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків);
  • два безпілотники полетіли у росію та Білорусь.

Сили ППО України в ніч на 1 січня збили 63 російські безпілотники, інфографіка: Повітряні сили

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів