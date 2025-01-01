Зеленский прокомментировал остановку транзита российского газа через Украину

https://racurs.ua/n202728-zelenskiy-prokommentiroval-ostanovku-tranzita-rossiyskogo-gaza-cherez-ukrainu.html

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Припинення транзиту російського газу через Україну — одна з найбільших поразок Москви.

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Таку оцінку події, яка сталася 1 січня 2025 року, надав президент України Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що коли путіну «подарували владу в росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів.

Сьогодні транзит російського газу — 0. Це одна з найбільших поразок Москви. Перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів — це те, що позбавило росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку, — підкреслив президент.

Україна сьогодні, 1 січня, о 7.00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією.