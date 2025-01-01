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Ракурс
Припинення транзиту російського газу через Україну - одна з найбільших поразок Москви

Зеленський прокоментував зупинку транзиту російського газу через Україну

1 січ 2025, 18:19
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Припинення транзиту російського газу через Україну — одна з найбільших поразок Москви.


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Таку оцінку події, яка сталася 1 січня 2025 року, надав президент України Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що коли путіну «подарували владу в росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів.

Сьогодні транзит російського газу — 0. Це одна з найбільших поразок Москви. Перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів — це те, що позбавило росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку, — підкреслив президент.

Джерело: Ракурс


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