Припинення транзиту російського газу через Україну - одна з найбільших поразок Москви

https://racurs.ua/ua/n202728-zelenskyy-prokomentuvav-zupynku-tranzytu-rosiyskogo-gazu-cherez-ukrayinu.html

Ракурс

Припинення транзиту російського газу через Україну — одна з найбільших поразок Москви.

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Таку оцінку події, яка сталася 1 січня 2025 року, надав президент України Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що коли путіну «подарували владу в росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів.