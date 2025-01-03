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Російські загарбники протягом поточної доби (із 12.00) атакували Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками.
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Про це повідомляє у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що ворог застосував:
- три балістичні ракети «Іскандер-М» по Чернігівщині;
- три керовані авіаракети Х-59/69 по Дніпропетровщині;
- 32 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із північно-східного напрямку.
Також ворог бив п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300 по Курщині.
Станом на 20.00:
- збито три керовані авіаракети Х-59/69;
- збито 13 ворожих безпілотників;
- 19 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
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