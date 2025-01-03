Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские захватчики в течение 3 января совершали воздушные атаки по Украине, инфографика: Воздушные силы ВСУ

Три авиаракеты и 13 беспилотников сбили Силы обороны днем ​​3 января (ИНФОГРАФИКА)

3 янв 2025, 22:38
999

Російські загарбники протягом поточної доби (із 12.00) атакували Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками.


.

Про це повідомляє у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог застосував:

  • три балістичні ракети «Іскандер-М» по Чернігівщині;
  • три керовані авіаракети Х-59/69 по Дніпропетровщині;
  • 32 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із північно-східного напрямку.

Також ворог бив п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300 по Курщині.

Станом на 20.00:

  • збито три керовані авіаракети Х-59/69;
  • збито 13 ворожих безпілотників;
  • 19 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Російські загарбники протягом 3 січня здійснювали повітряні атаки по Україні, інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров