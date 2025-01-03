Российские захватчики в течение 3 января совершали воздушные атаки по Украине, инфографика: Воздушные силы ВСУ

https://racurs.ua/n202802-tri-aviarakety-i-13-bespilotnikov-sbili-sily-oborony-dnem-3-yanvarya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники протягом поточної доби (із 12.00) атакували Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками.

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Про це повідомляє у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог застосував:

три балістичні ракети «Іскандер-М» по Чернігівщині;

три керовані авіаракети Х-59/69 по Дніпропетровщині;

32 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із північно-східного напрямку.

Також ворог бив п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300 по Курщині.

Станом на 20.00: