Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники протягом 3 січня здійснювали повітряні атаки по Україні, інфографіка: Повітряні сили ЗСУ
Три авіаракети та 13 безпілотників збили Сили оборони вдень 3 січня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n202802-try-aviarakety-ta-13-bezpilotnykiv-zbyly-syly-oborony-vden-3-sichnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники протягом поточної доби (із 12.00) атакували Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками.
.
Про це повідомляє у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що ворог застосував:
- три балістичні ракети «Іскандер-М» по Чернігівщині;
- три керовані авіаракети Х-59/69 по Дніпропетровщині;
- 32 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із північно-східного напрямку.
Також ворог бив п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300 по Курщині.
Станом на 20.00:
- збито три керовані авіаракети Х-59/69;
- збито 13 ворожих безпілотників;
- 19 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
«Такої солідарності з Україною я не пригадую ніколи, навіть у 2014 році», — депутат Європарламенту Дайніус Жалімас
Племінниця за дядька — відповідає, або Новітня практика антикоррупціонерів щодо юросіб
ВАКС зважує досягнення викривача Кубракова і 91 детектива НАБУ
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...