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Ракурс
Оккупанты ворвались в Елизаветовку. Карта: DeepState

Колонна оккупантов вошла в Елизаветовку в Донецкой области — DeepState

5 янв 2025, 18:18
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Російські окупанти увірвалася до Єлизаветівки Краматорського району Донецької області.


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У неділю, 5 січня, колона ворожих військ увійшла до села. У першій половині дня в Єлизаветівку через Воздвиженку прорвалися п’ять бойових броньованих машин противника. Зараз у населеному пункті триває бій, бо росіяни висадили десант. Про це проект DeepState повідомив у Telegram.

Зазначається, що зараз тривають штурмові дії окупантів на південно-східних околицях Воздвиженки, а також біля Баранівки та Тимофіївки.

Кадри зняті з того боку, ворог має хорошу ситуаційну обізнаність, — написали аналітики й опублікували відео.

Нагадаємо, Сили оборони півдня України інформували, що напередодні на Придніпровському напрямку пріоритетом для ворога залишається острівна зона в гирлі Дніпра. Тут було зафіксовано три невдалі спроби штурмів. Одну атаку росіяни провели на Запорізькому напрямку.

Источник: Ракурс


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