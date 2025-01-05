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Окупанти увірвалися до Єлизаветівки. Карта: DeepState
Колона окупантів увійшла до Єлизаветівки на Донеччині — DeepStatehttps://racurs.ua/ua/n202853-kolona-okupantiv-uviyshla-do-ielyzavetivky-na-donechchyni-deepstate.htmlРакурс
Російські окупанти увірвалася до Єлизаветівки Краматорського району Донецької області.
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У неділю, 5 січня, колона ворожих військ увійшла до села. У першій половині дня в Єлизаветівку через Воздвиженку прорвалися п’ять бойових броньованих машин противника. Зараз у населеному пункті триває бій, бо росіяни висадили десант. Про це проект DeepState повідомив у Telegram.
Зазначається, що зараз тривають штурмові дії окупантів на південно-східних околицях Воздвиженки, а також біля Баранівки та Тимофіївки.
Кадри зняті з того боку, ворог має хорошу ситуаційну обізнаність, — написали аналітики й опублікували відео.
Нагадаємо, Сили оборони півдня України інформували, що напередодні на Придніпровському напрямку пріоритетом для ворога залишається острівна зона в гирлі Дніпра. Тут було зафіксовано три невдалі спроби штурмів. Одну атаку росіяни провели на Запорізькому напрямку.