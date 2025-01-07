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Ракурс
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

Спецназовцы уничтожили современный российский комплекс РЭБ (ВИДЕО)

7 янв 2025, 16:23
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Головне управління розвідки Міноборони України у своєму Telegram-каналі сьогодні, 7 січня, опублікувало відео знищення ударом дрона сучасного російського комплексу РЕБ «Поле-21», а також низки інших воєнних цілей на Донецькому напрямку.


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Спецпризначенці знищують транспорт та засоби радіоелектронної боротьби окупантів, разом зі сучаснимкомплексом РЕБ «Поле-21», — зазначається в описі відео.

Источник: Ракурс


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