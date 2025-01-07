Знищення російської військової техніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n202911-specpryznachenci-znyschyly-suchasnyy-rosiyskyy-kompleks-reb-video.html

Ракурс

Головне управління розвідки Міноборони України у своєму Telegram-каналі сьогодні, 7 січня, опублікувало відео знищення ударом дрона сучасного російського комплексу РЕБ «Поле-21», а також низки інших воєнних цілей на Донецькому напрямку.

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