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Последствия российских обстрелов Черниговщины, фото: ГСЧС
Последствия российских обстрелов Черниговщины показали ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n202912-posledstviya-rossiyskih-obstrelov-chernigovschiny-pokazali-gschs-foto.htmlРакурс
На Чернігівщині вчора, 6 січня, внаслідок влучання ворожих снарядів у житловий будинок в прикордонному місті Семенівка спалахнули пожежі. Вогонь знищив кілька будинків, завдавши серйозних збитків місцевим жителям.
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Сьогодні зранку окупанти повторно атакували місто, повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу постраждали троє людей:
- чоловіки віком 45 і 65 років;
- 68-річна жінка;
- двоє постраждалих були терміново ушпиталені.
Пошкоджень зазнало також одне з підприємств міста, будівлі та оселі мешканців.
На місці подій невтомно працювали рятувальники ДСНС, які оперативно ліквідували пожежі, допомагали постраждалим та відновлювали безпеку, — зазначили у відомстві.
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