Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n202912-naslidky-rosiyskyh-obstriliv-chernigivschyny-pokazala-dsns-foto.html

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На Чернігівщині вчора, 6 січня, внаслідок влучання ворожих снарядів у житловий будинок в прикордонному місті Семенівка спалахнули пожежі. Вогонь знищив кілька будинків, завдавши серйозних збитків місцевим жителям.

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Сьогодні зранку окупанти повторно атакували місто, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу постраждали троє людей:

чоловіки віком 45 і 65 років;

68-річна жінка;

двоє постраждалих були терміново ушпиталені.

Пошкоджень зазнало також одне з підприємств міста, будівлі та оселі мешканців.