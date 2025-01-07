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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: ДСНС

Наслідки російських обстрілів Чернігівщини показала ДСНС (ФОТО)

7 січ 2025, 16:50
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На Чернігівщині вчора, 6 січня, внаслідок влучання ворожих снарядів у житловий будинок в прикордонному місті Семенівка спалахнули пожежі. Вогонь знищив кілька будинків, завдавши серйозних збитків місцевим жителям.


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Сьогодні зранку окупанти повторно атакували місто, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу постраждали троє людей:

  • чоловіки віком 45 і 65 років;
  • 68-річна жінка;
  • двоє постраждалих були терміново ушпиталені.

Пошкоджень зазнало також одне з підприємств міста, будівлі та оселі мешканців.

На місці подій невтомно працювали рятувальники ДСНС, які оперативно ліквідували пожежі, допомагали постраждалим та відновлювали безпеку, — зазначили у відомстві.

Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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