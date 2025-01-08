Российские диверсанты взорвали железнодорожные пути. Фото: СБУ

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Російські диверсанти підірвали залізничну колію перед потягом «Укрзалізниці».

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Правоохоронці нейтралізували у Хмельницькій області диверсійну групу російської ФСБ. Двоє зловмисників підірвали колію на місцевому залізничному перегоні, по якому рухався вантажний потяг. Для вибуху зловмисники використали саморобний вибуховий пристрій дистанційного керування, який начинили тротилом та пластидом. Про це 8 січня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Диверсанти заклали вибухівку під залізничні рейки та активували її з наближенням локомотива. Підрив колії вони зафіксували на камеру.

Унаслідок події ніхто не постраждав, а машиніст зумів вчасно зупинити потяг. Після ремонту залізничного полотна ешелон із вантажем продовжив рух.

Оперативники СБУ та Нацполіції затримали обох зловмисників. Під час обшуку у них вилучили елементи вибухівки та мобільні телефони із доказами диверсії.

Зловмисниками виявилися двоє мешканців Хмельниччини віком 28 та 29 років. Один з них має наркотичну залежність, а інший — військовий, який самовільно залишив свою військову частину. Обом вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, масштабні диверсії на об'єктах «Укрзалізниці» планувала здійснити агентурна мережа російського ГРУ — зловмисники планували серію підривів залізничних колій, через які озброєння і техніка для ЗСУ постачаються на фронт. Диверсантів викрила та нейтралізувала контррозвідка СБУ.