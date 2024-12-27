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Поплічники ворога готували масштабні диверсій на залізниці, фото: DailyLviv.com
Російські агенти планували масове сходження з колій потягів «Укрзалізниці» — СБУ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202569-rosiyski-agenty-planuvaly-masove-shodjennya-z-koliy-potyagiv-ukrzaliznyci-sbu-foto.htmlРакурс
Масштабні диверсії на об'єктах «Укрзалізниці» планувала здійснити агентурна мережа російського гру, яку викрила та нейтралізувала контррозвідка СБУ.
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Зловмисники мали «замовлення» на серію підривів залізничних колій, через які озброєння і техніка для ЗСУ постачаються на фронт, повідомляють прес-служби СБУ та Київської міської прокуратури.
Згідно з матеріалами справи:
- завербованим фігурантом виявився мешканець Рівного, що працював на 316-й розвідцентр головного управління генштабу збройних сил росії (більш відомого як гру), котрий дислокується в Криму. Чоловік раніше вже був засуджений за торгівлю людьми та перебував на іспитовому терміні;
- агент діяв у складі мережі, до якої входило ще двоє зрадників, що наразі переховуються на тимчасово окупованому півострові;
- організатором мережі був 43-річний Роман Якимчук, а «зв'язковим», який підшукував і ставив завдання агенту, колишній співробітник правоохоронних органів України Олександр Ігнатьєв, якого у 2014 році звільнили за корупцію та пияцтво;
- для роботи із агентом у Києві Якимчук та Ігнатьєв дали запит до гру рф на 100 тис. дол. США. При цьому безпосередньо агенту у столиці України вони пообіцяли лише 40% від цієї суми. Решту коштів Якимчук та Ігнатьєв планували розподілити між собою, приховавши цей факт від керівництва воєнної розвідки рф;
- за завданням кураторів підозрюваний приїхав до Харкова та за наданими координатами знайшов схрон зі зброєю — ручним протитанковим гранатометом РПГ-7 і боєприпасами до нього. Він переніс знахідку в інше місце та заховав у лісі, після чого передав координати схрону кураторам рф. Надалі цю зброю мали використовувати для підривної діяльності на території України;
- у вересні 2024 року підозрюваний отримав нове завдання від представників рф — вчинити диверсії на залізниці у західних областях України. Саме цим сполученням прямують потяги із цивільними особами, а також з гуманітарним вантажем;
- добре орієнтуючись в цьому регіоні, рівнянин самостійно обрав місце вчинення диверсії — залізничну колію поруч з розташуванням оборонної споруди «Тараканівський форт», а також місця, де він планував розмістити приховані відеокамери для фіксації диверсії. За його задумом потяг мав зійти з рейок — це призвело б до руйнування залізничного полотна, самого потягу та пошкодження вантажу.
Зазначається, що завдяки роботі на випередження вдалося затримати ворожого агента, який готувався пустити з рейок перший поїзд:
- для вчинення диверсії фігурант готував саморобний гальмівний «башмак», який мав спричинити сходження ешелону з боєприпасами ЗСУ із колії;
- щоб зафіксувати цей злочин на відео, агент розмістив навколо залізничного полотна декілька камер, які були замасковані під виглядом пташиних гнізд і мали фіксувати диверсію в режимі реального часу.
Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 113 (готування та підбурювання до вчинення диверсії в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Якимчуку та Ігнатьєву оголошено про підозру заочно. Затриманий агент перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, — додали в СБУ.