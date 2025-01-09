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Верховна Рада сьогодні, 9 січня, ухвалила у другому читанні важливі зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу».
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Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
Це ще один крок до прозорої та ефективної системи обліку призовників, — заявили у відомстві.
Ухвалені Радою зміни передбачають, що:
- 17-річні юнаки тепер можуть стати на військовий облік дистанційно через «Резерв+" або особисто у ТЦК та СП;
- скасовано бюрократичні комісії з питань взяття на облік призовників та початкових медоглядів;
- медогляд залишиться обов’язковим, але він проводитиметься безпосередньо перед направленням для проходження базової військової служби або на базовій військовій підготовці, яку проходитимуть студенти закладів вищої освіти;
- жінки, які виявили бажання проходити базову військову службу, за власною заявою ставатимуть на облік призовників. Після завершення служби вони братимуться на військовий облік військовозобов’язаних за власним бажанням;
- військове звання «рекрут» буде присвоюватися до завершення базової підготовки;
- командири військових частин отримали можливість оформлювати призов добровольців у день їх прибуття до частини.
Ці зміни значно розвантажать ТЦК та СП і нададуть більше можливостей для ефективного управління ресурсами, — зазначили в Міноборони. — Призовники отримають сучасні та зручні інструменти для виконання вимог закону, а військові частини — гнучкі механізми для рекрутингу.
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