Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рада поддержала изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», фото: «АрмияInform»

Рада поддержала законопроект, который разгрузит ТЦК — Минобороны

9 янв 2025, 14:52
999

Верховна Рада сьогодні, 9 січня, ухвалила у другому читанні важливі зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу».


.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Це ще один крок до прозорої та ефективної системи обліку призовників, — заявили у відомстві.

Ухвалені Радою зміни передбачають, що:

  • 17-річні юнаки тепер можуть стати на військовий облік дистанційно через «Резерв+" або особисто у ТЦК та СП;
  • скасовано бюрократичні комісії з питань взяття на облік призовників та початкових медоглядів;
  • медогляд залишиться обов’язковим, але він проводитиметься безпосередньо перед направленням для проходження базової військової служби або на базовій військовій підготовці, яку проходитимуть студенти закладів вищої освіти;
  • жінки, які виявили бажання проходити базову військову службу, за власною заявою ставатимуть на облік призовників. Після завершення служби вони братимуться на військовий облік військовозобов’язаних за власним бажанням;
  • військове звання «рекрут» буде присвоюватися до завершення базової підготовки;
  • командири військових частин отримали можливість оформлювати призов добровольців у день їх прибуття до частини.

Ці зміни значно розвантажать ТЦК та СП і нададуть більше можливостей для ефективного управління ресурсами, — зазначили в Міноборони. — Призовники отримають сучасні та зручні інструменти для виконання вимог закону, а військові частини — гнучкі механізми для рекрутингу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров