Рада підтримала зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу», фото: «АрміяInform»

https://racurs.ua/ua/n202965-rada-pidtrymala-zakonoproekt-yakyy-rozvantajyt-tck-minoborony.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 9 січня, ухвалила у другому читанні важливі зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу».

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Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Це ще один крок до прозорої та ефективної системи обліку призовників, — заявили у відомстві.

Ухвалені Радою зміни передбачають, що:

17-річні юнаки тепер можуть стати на військовий облік дистанційно через «Резерв+" або особисто у ТЦК та СП;

скасовано бюрократичні комісії з питань взяття на облік призовників та початкових медоглядів;

медогляд залишиться обов’язковим, але він проводитиметься безпосередньо перед направленням для проходження базової військової служби або на базовій військовій підготовці, яку проходитимуть студенти закладів вищої освіти;

жінки, які виявили бажання проходити базову військову службу, за власною заявою ставатимуть на облік призовників. Після завершення служби вони братимуться на військовий облік військовозобов’язаних за власним бажанням;

військове звання «рекрут» буде присвоюватися до завершення базової підготовки;

командири військових частин отримали можливість оформлювати призов добровольців у день їх прибуття до частини.