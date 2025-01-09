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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Херсону, фото: ГСЧС

Последствия удара российских КАБов по Херсону показала ГСЧС (ФОТО)

9 янв 2025, 15:01
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Російські загарбники сьогодні, 9 січня, скинули на Херсон керовані авіабомби.


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Внаслідок атаки зруйнований житловий будинок, пошкоджені два навчальні заклади, спалахнула пожежа на території недіючого підприємства, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що, за попередніми даними, постраждали п’ятеро мирних жителів.

Рятувальники гасили вогонь, проводили обстеження місць «прильотів» та допомагали людям вибратися із заблокованих осель, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського авіаудару по Херсону, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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