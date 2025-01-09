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Наслідки російського авіаудару по Херсону, фото: ДСНС
Наслідки удару російських КАБів по Херсону показала ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202966-naslidky-udaru-rosiyskyh-kabiv-po-hersonu-pokazala-dsns-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 9 січня, скинули на Херсон керовані авіабомби.
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Внаслідок атаки зруйнований житловий будинок, пошкоджені два навчальні заклади, спалахнула пожежа на території недіючого підприємства, повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що, за попередніми даними, постраждали п’ятеро мирних жителів.
Рятувальники гасили вогонь, проводили обстеження місць «прильотів» та допомагали людям вибратися із заблокованих осель, — розповіли у відомстві.
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