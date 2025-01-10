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Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 830 человек, фото: «Газета.ру»

Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 830 человек (ИНФОГРАФИКА)

10 янв 2025, 08:28
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 804 тис. 930 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 830 осіб. Про це сьогодні, 10 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 741 танк;
  • 20 тис. 253 бойові броньовані машини;
  • 21 тис. 789 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 260 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 41 одиницю засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 331 гелікоптер;
  • 21 тис. 884 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 17 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 33 тис. 473 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 689 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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