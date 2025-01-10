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Рашисти за добу втратили 1 тис. 830 осіб, фото: «Газета.ру»
Російська армія за добу втратила 1 тис. 830 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n202984-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-830-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 804 тис. 930 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 830 осіб. Про це сьогодні, 10 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 741 танк;
- 20 тис. 253 бойові броньовані машини;
- 21 тис. 789 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 260 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 41 одиницю засобів ППО;
- 369 літаків;
- 331 гелікоптер;
- 21 тис. 884 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 17 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 33 тис. 473 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 689 одиниць спеціальної техніки.
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