Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского авиаудара по Запорожью 8 января, фото: ГСЧС
Удар по Запорожью стал самой масштабной трагедией с 2022 года по количеству пострадавших — ОВАhttps://racurs.ua/n202989-udar-po-zaporoju-stal-samoy-masshtabnoy-tragediey-s-2022-goda-po-kolichestvu-postradavshih-ova.htmlРакурс
Удар по Запоріжжю 8 січня — наймасштабніша трагедія з 2022 року за кількістю постраждалих.
.
Про це сьогодні, 10 січня, у своєму Telegram-каналі заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Це наймасштабніший випадок із початку повномасштабного вторгнення, де зафіксована така велика кількість постраждалих одночасно, — наголосив він.
Внаслідок удару 13 людей загинуло.
Ще 123 людини поранено, серед них:
- 66 людей у лікарнях, 11 із них у тяжкому стані (реанімація);
- 50 перебувають на амбулаторному лікуванні;
- 13-річна дитина отримала допомогу й уже вдома.
За словами Федорова, причинами великої кількості жертв стали:
- удар ворога завдано в час пік (15.30−16.00), коли мешканці поверталися з роботи. Район був густонаселений;
- знищено дві маршрутки, загинули пасажири;
- у трамваї загинуло двоє людей;
- пошкоджено 36 автівок.
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Племянница за дядю — отвечает, или Новейшая практика антикоррупционеров в отношении юрлиц
ВАКС взвешивает достижения обличителя Кубракова и 91 детектива НАБУ
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...