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Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю 8 січня, фото: ДСНС

Удар по Запоріжжю став наймасштабнішою трагедією з 2022 року за кількістю постраждалих — ОВА

10 січ 2025, 10:57
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Удар по Запоріжжю 8 січня — наймасштабніша трагедія з 2022 року за кількістю постраждалих.


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Про це сьогодні, 10 січня, у своєму Telegram-каналі заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Це наймасштабніший випадок із початку повномасштабного вторгнення, де зафіксована така велика кількість постраждалих одночасно, — наголосив він.

Внаслідок удару 13 людей загинуло.

Ще 123 людини поранено, серед них:

  • 66 людей у лікарнях, 11 із них у тяжкому стані (реанімація);
  • 50 перебувають на амбулаторному лікуванні;
  • 13-річна дитина отримала допомогу й уже вдома.

За словами Федорова, причинами великої кількості жертв стали:

  • удар ворога завдано в час пік (15.30−16.00), коли мешканці поверталися з роботи. Район був густонаселений;
  • знищено дві маршрутки, загинули пасажири;
  • у трамваї загинуло двоє людей;
  • пошкоджено 36 автівок.

Джерело: Ракурс


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