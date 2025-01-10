Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю 8 січня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n202989-udar-po-zaporijju-stav-naymasshtabnishou-tragediieu-z-2022-roku-za-kilkistu-postrajdalyh-ova.html

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Удар по Запоріжжю 8 січня — наймасштабніша трагедія з 2022 року за кількістю постраждалих.

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Про це сьогодні, 10 січня, у своєму Telegram-каналі заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Це наймасштабніший випадок із початку повномасштабного вторгнення, де зафіксована така велика кількість постраждалих одночасно, — наголосив він.

Внаслідок удару 13 людей загинуло.

Ще 123 людини поранено, серед них:

66 людей у лікарнях, 11 із них у тяжкому стані (реанімація);

50 перебувають на амбулаторному лікуванні;

13-річна дитина отримала допомогу й уже вдома.

За словами Федорова, причинами великої кількості жертв стали: