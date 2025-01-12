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Подросток погиб в результате удара током на крыше поезда в Одесской области, фото: Нацполиция
Залез на крышу поезда — 12-летний подросток погиб на Одесщине от удара током (ФОТО)https://racurs.ua/n203050-zalez-na-kryshu-poezda-12-letniy-podrostok-pogib-na-odesschine-ot-udara-tokom-foto.htmlРакурс
На Одещині вчора, 11 січня, близько 20.00 12-річний підліток піднявся на вагон вантажного потяга, де отримав удар електричним струмом. По дорозі у лікарню хлопчик помер.
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Трагічна подія сталася на одній із залізничних станцій у Подільському районі.
Обставини події встановлюються, після чого їй буде надана правова кваліфікація.
Вкотре наголошуємо, що залізничні станції та потяги знаходяться під високовольтними лініями, які є небезпечними не лише при торканні, а й на відстані, — зазначають у поліції. — Закликаємо дорослих контролювати дозвілля дітей та постійно нагадувати їм основні правила безпечної поведінки.
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