Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Подросток погиб в результате удара током на крыше поезда в Одесской области, фото: Нацполиция

Залез на крышу поезда — 12-летний подросток погиб на Одесщине от удара током (ФОТО)

12 янв 2025, 08:52
999

На Одещині вчора, 11 січня, близько 20.00 12-річний підліток піднявся на вагон вантажного потяга, де отримав удар електричним струмом. По дорозі у лікарню хлопчик помер.


.

Трагічна подія сталася на одній із залізничних станцій у Подільському районі.

Обставини події встановлюються, після чого їй буде надана правова кваліфікація.

Вкотре наголошуємо, що залізничні станції та потяги знаходяться під високовольтними лініями, які є небезпечними не лише при торканні, а й на відстані, — зазначають у поліції. — Закликаємо дорослих контролювати дозвілля дітей та постійно нагадувати їм основні правила безпечної поведінки.

Підліток загинув внаслідок удару струмом на даху потяга на Одещині, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров