Подросток погиб в результате удара током на крыше поезда в Одесской области, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n203050-zalez-na-kryshu-poezda-12-letniy-podrostok-pogib-na-odesschine-ot-udara-tokom-foto.html

Ракурс

На Одещині вчора, 11 січня, близько 20.00 12-річний підліток піднявся на вагон вантажного потяга, де отримав удар електричним струмом. По дорозі у лікарню хлопчик помер.

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Трагічна подія сталася на одній із залізничних станцій у Подільському районі.

Обставини події встановлюються, після чого їй буде надана правова кваліфікація.