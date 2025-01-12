Підліток загинув внаслідок удару струмом на даху потяга на Одещині, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n203050-zaliz-na-dah-potyaga-12-richnyy-pidlitok-zagynuv-na-odeschyni-vid-udaru-strumom-foto.html

Ракурс

На Одещині вчора, 11 січня, близько 20.00 12-річний підліток піднявся на вагон вантажного потяга, де отримав удар електричним струмом. По дорозі у лікарню хлопчик помер.

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Трагічна подія сталася на одній із залізничних станцій у Подільському районі.

Обставини події встановлюються, після чого їй буде надана правова кваліфікація.