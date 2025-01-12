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Ракурс
Підліток загинув внаслідок удару струмом на даху потяга на Одещині, фото: Нацполіція

Заліз на дах потяга — 12-річний підліток загинув на Одещині від удару струмом (ФОТО)

12 січ 2025, 08:52
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На Одещині вчора, 11 січня, близько 20.00 12-річний підліток піднявся на вагон вантажного потяга, де отримав удар електричним струмом. По дорозі у лікарню хлопчик помер.


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Трагічна подія сталася на одній із залізничних станцій у Подільському районі.

Обставини події встановлюються, після чого їй буде надана правова кваліфікація.

Вкотре наголошуємо, що залізничні станції та потяги знаходяться під високовольтними лініями, які є небезпечними не лише при торканні, а й на відстані, — зазначають у поліції. — Закликаємо дорослих контролювати дозвілля дітей та постійно нагадувати їм основні правила безпечної поведінки.

Підліток загинув внаслідок удару струмом на даху потяга на Одещині, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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