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Підліток загинув внаслідок удару струмом на даху потяга на Одещині, фото: Нацполіція
Заліз на дах потяга — 12-річний підліток загинув на Одещині від удару струмом (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203050-zaliz-na-dah-potyaga-12-richnyy-pidlitok-zagynuv-na-odeschyni-vid-udaru-strumom-foto.htmlРакурс
На Одещині вчора, 11 січня, близько 20.00 12-річний підліток піднявся на вагон вантажного потяга, де отримав удар електричним струмом. По дорозі у лікарню хлопчик помер.
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Трагічна подія сталася на одній із залізничних станцій у Подільському районі.
Обставини події встановлюються, після чого їй буде надана правова кваліфікація.
Вкотре наголошуємо, що залізничні станції та потяги знаходяться під високовольтними лініями, які є небезпечними не лише при торканні, а й на відстані, — зазначають у поліції. — Закликаємо дорослих контролювати дозвілля дітей та постійно нагадувати їм основні правила безпечної поведінки.
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