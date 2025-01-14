В ВСУ назвали пораженные ночью военные цели на территории 200-1100 км в глубине рф

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Стратком ЗСУ підтвердив наймасштабніший удар по військових цілях у росії, який відбувся у ніч на 14 січня.

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Ідеться про відстані від 200 до 1100 км у глибині російської федерації. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.

По-перше, знову успішно атаковано базу зберігання нафтопродуктів «Комбінат Крістал» в Енгельсі Саратовської області, де щойно загасили пожежу, що тривала 5 днів після попереднього удару. Займання успішно відновлено підрозділами Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки.

По-друге, уражено Брянський хімічний завод в місті Сєльцо — стратегічний об'єкт військово-промислового комплексу рф. Тут виготовляються боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет Х-59. На території заводу спостерігалася вторинна детонація, що тривала кілька годин. Окрім цього, в ході атаки знищено два ворожих зенітних ракетних комплекси — «Тор» та «Бук».

До виконання цього бойового завдання залучалися підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, ракетних військ, Повітряних сил ЗС України, а також Головного управління розвідки Міноборони та Служби безпеки України.

По-третє, підрозділами Головного управління розвідки та Служби безпеки України уражено стратегічні об'єкти військово-промислового комплексу рф — Саратовський нафтопереробний завод та завод «Казаньоргсинтез». На обох об'єктах зайнялась пожежа.