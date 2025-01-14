Взрывотехники погибли при разминировании в Херсонской области. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n203130-vzryvotehniki-pogibli-pri-razminirovanii-v-hersonskoy-oblasti.html

Ракурс

Два українські вибухотехніки загинули в Херсонській області.

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Двоє поліцейських-вибухотехніків із Запоріжжя — старший лейтенант Олексій Сафонов і лейтенант Ілля Дергільов проводили розмінування в одному із сіл Білозерської територіальної громади. Вони намагалися розмінувати бойову частину російського ударного безпілотника. Про це Міністерство внутрішніх справ України повідомило у Telegram.

Зазначається, що вибух прогримів під час знешкодження бойової частини нерозірваного БпЛА. Обоє фахівців дістали смертельні поранення.

Нагадаємо, у жовтні минулого року вибух боєприпасу у Харківській області призвів до поранення цивільних. У місті Дергачі двоє місцевих мешканців намагалися розібрати боєприпас, але внаслідок вибуху дістали поранення.