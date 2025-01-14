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Ракурс
Вибухотехніки загинули при розмінуванні на Херсонщині. Фото: ДСНС

Вибухотехніки загинули при розмінуванні на Херсонщині

14 січ 2025, 18:49
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Два українські вибухотехніки загинули в Херсонській області.


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Двоє поліцейських-вибухотехніків із Запоріжжя — старший лейтенант Олексій Сафонов і лейтенант Ілля Дергільов проводили розмінування в одному із сіл Білозерської територіальної громади. Вони намагалися розмінувати бойову частину російського ударного безпілотника. Про це Міністерство внутрішніх справ України повідомило у Telegram.

Зазначається, що вибух прогримів під час знешкодження бойової частини нерозірваного БпЛА. Обоє фахівців дістали смертельні поранення.

Вибухотехніки загинули при розмінуванні на Херсонщині. Фото: МВС

Нагадаємо, у жовтні минулого року вибух боєприпасу у Харківській області призвів до поранення цивільних. У місті Дергачі двоє місцевих мешканців намагалися розібрати боєприпас, але внаслідок вибуху дістали поранення.

Джерело: Ракурс


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