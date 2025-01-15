Последствия российских обстрелов Краматорска, фото: ГСЧС

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Російські загарбники сьогодні, 15 січня, завдали авіаудару по Краматорську на Донеччині.

В результаті постраждали дев’ятеро людей, зокрема двоє дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На місці події рятувальники провели обстеження пошкоджених будинків та вивільнили із заблокованих внаслідок обстрілу квартир двох людей, — розповіли у відомстві. — Внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень 18 будинків, 3 заклади освіти, інфраструктурний об'єкт та 18 автомобілів.

Нагадаємо, сьогодні о 9.33 російські загарбники скинули бомбу на мікрорайон Краматорська зі щільною житловою забудовою. За попередньою інформацією, ворог застосував «УМПБ Д-30 СН».