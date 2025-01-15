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Во время вручения почетного знака «Город-спаситель», фото: Владимир Зеленский
Почетный знак «Город-спаситель» Зеленский передал мэру Варшавы (ФОТО)https://racurs.ua/n203163-pochetnyy-znak-gorod-spasitel-zelenskiy-peredal-meru-varshavy-foto.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, який наразі перебуває з візитом у Польщі, передав меру Варшави відзнаку «Місто-рятівник».
Про це Зеленський сьогодні, 15 січня, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.
Відзнака нашої держави «Місто-рятівник» для Варшави. Сьогодні передав її меру польської столиці Рафалу Тшасковському, — зазначив Зеленський. — Цінуємо всю допомогу, яку надала Варшава нашим людям у найтяжчий час. Дякуємо за солідарність з українським народом, за вагому підтримку нашого захисту.
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