Во время вручения почетного знака «Город-спаситель», фото: Владимир Зеленский

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, який наразі перебуває з візитом у Польщі, передав меру Варшави відзнаку «Місто-рятівник».

Про це Зеленський сьогодні, 15 січня, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.