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Під час вручення відзнаки «Місто-рятівник», фото: Володимир Зеленський
Відзнаку «Місто-рятівник» Зеленський передав меру Варшави (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203163-vidznaku-misto-ryativnyk-zelenskyy-peredav-meru-varshavy-foto.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, який наразі перебуває з візитом у Польщі, передав меру Варшави відзнаку «Місто-рятівник».
Про це Зеленський сьогодні, 15 січня, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.
Відзнака нашої держави «Місто-рятівник» для Варшави. Сьогодні передав її меру польської столиці Рафалу Тшасковському, — зазначив Зеленський. — Цінуємо всю допомогу, яку надала Варшава нашим людям у найтяжчий час. Дякуємо за солідарність з українським народом, за вагому підтримку нашого захисту.
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