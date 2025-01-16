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Ракурс
Последствия удара российского беспилотника, фото: ГСЧС

В Херсоне после удара беспилотника вспыхнул двигавшийся по улице автомобиль (ФОТО)

16 янв 2025, 13:14
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У Херсоні сьогодні, 16 січня, з самого ранку ворожі безпілотники атакують мирних жителів міста.

В одному з районів міста БПЛА влучив у автомобіль, що рухався вулицею. Автівку миттю охопило полум’я, повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники оперативно загасили пожежу. Інформація щодо постраждалих не надходила, — зазначили у відомстві.

Наслідки удару російського безпілотника, фото: ДСНС

Крім того, ворожий дрон скинув вибухівку на транспорт нашого КП «Парки Херсона» під час виконання комунальниками робіт у Дніпровському районі міста, повідомив сьогодні у своєму Telegram-каналі очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

На щастя, працівники не постраждали, — додав він.

Наслідки удару російського безпілотника, фото: Роман Мрочко

Источник: Ракурс


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