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Наслідки удару російського безпілотника, фото: ДСНС
У Херсоні після удару безпілотника спалахнула автівка, що рухалася вулицею (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203178-u-hersoni-pislya-udaru-bezpilotnyka-spalahnula-avtivka-scho-ruhalasya-vulyceu-foto.htmlРакурс
У Херсоні сьогодні, 16 січня, з самого ранку ворожі безпілотники атакують мирних жителів міста.
В одному з районів міста БПЛА влучив у автомобіль, що рухався вулицею. Автівку миттю охопило полум’я, повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники оперативно загасили пожежу. Інформація щодо постраждалих не надходила, — зазначили у відомстві.
Крім того, ворожий дрон скинув вибухівку на транспорт нашого КП «Парки Херсона» під час виконання комунальниками робіт у Дніпровському районі міста, повідомив сьогодні у своєму Telegram-каналі очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
На щастя, працівники не постраждали, — додав він.
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