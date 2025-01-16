Наслідки удару російського безпілотника, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n203178-u-hersoni-pislya-udaru-bezpilotnyka-spalahnula-avtivka-scho-ruhalasya-vulyceu-foto.html

Ракурс

У Херсоні сьогодні, 16 січня, з самого ранку ворожі безпілотники атакують мирних жителів міста.

В одному з районів міста БПЛА влучив у автомобіль, що рухався вулицею. Автівку миттю охопило полум’я, повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники оперативно загасили пожежу. Інформація щодо постраждалих не надходила, — зазначили у відомстві.

Крім того, ворожий дрон скинув вибухівку на транспорт нашого КП «Парки Херсона» під час виконання комунальниками робіт у Дніпровському районі міста, повідомив сьогодні у своєму Telegram-каналі очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.