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Ракурс
Обучение на полигоне. Фото: Генштаб ВСУ

БОВП для студентов — в Минобороны объяснили, что будет с теми, кто не сдаст экзамен

18 янв 2025, 21:51
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Базова загальновійськова підготовка є обов’язковою для усіх українських студенів.

Студенти, які не складуть іспит з БЗВП або відмовляться від присяги, продовжувати навчання у вищих навчальних закладах не зможуть. Про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Мельник в відео, яке опубліковане на YouTube-каналі МОУ.

Хочу підкреслити те, що вона є обов’язкова для всіх. І якщо студенти за якимись принципами не можуть скласти іспит чи склали його на «незадовільно», якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть у майбутньому проходити навчання у вищих навчальних закладах, — зазначив він.

За його словами, українські громадяни, які не матимуть базової загальновійськової підготовки і вперше бажатимуть працевлаштуватися, то не зможуть отримати роботу в органах державної служби, в органах місцевого самоврядування і в прокуратурі.

Нагадаємо, базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів стартує з вересня 2025 року й складатиме 300 академічних годин, 90 годин теорії у закладах освіти та 210 годин практики у військових частинах і центрах.

Теорію мають пройти всі студенти. А практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я.

Источник: Ракурс


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